27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الضربة الأميركية.. هل انتهى حلم إيران النووي؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بين
الولايات المتحدة
وإيران، تتوالى التصريحات والتقارير الاستخباراتية التي تحاول رسم صورة أوضح لحجم الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية
الإيرانية
.
Advertisement
وفيما يؤكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "المنشآت دمرت بالكامل"، أقر
وزير الخارجية الإيراني
بوقوع أضرار جسيمة.
وبين الروايتين، تظهر معلومات استخباراتية دقيقة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن كواليس الإعداد للعملية، ودور "الموساد" في زرع ذخائر ذكية قرب منصات الصواريخ الإيرانية، وصولًا إلى ساعة الصفر في 13 حزيران، حين بدأت
الغارات
المشتركة الأميركية
الإسرائيلية
.
وقال
ترامب
إن طائرات "بي-2" انطلقت من سبيرنغفيلد – ميزوري وحلّقت 36 ساعة قبل أن تنفذ مهمتها بدقة، في واحدة من أطول المهام الجوية وأكثرها تعقيدًا.
وأفادت تقارير استخباراتية بأن فرقًا خاصة إسرائيلية كانت قد جهزت الأرض قبل الضربة، لشل قدرة
طهران
على الرد السريع أو نقل المواد النووية من المواقع المستهدفة.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو إن الأضرار التي لحقت بمنشأتي أصفهان وفوردو "كبيرة ومؤكدة"، لكن يصعب التحقق منها بشكل قاطع لعدم توفر وصول مباشر أو تقارير من داخل المنشآت.
وأوضح أن
إيران
كانت تمتلك نحو 409 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، ويُعتقد أن الكمية "إما دُفنت تحت الأنقاض بفعل الضربات، أو جرى نقلها إلى موقع سري غير معلن".
وأضاف الحلو أن منشأة أصفهان مسؤولة عن تحويل ملح اليورانيوم المخصب إلى معدن، وهي خطوة حاسمة في تصنيع السلاح
النووي
.
واعتبر أن تدمير القدرة على تحويل المادة إلى معدن يعني تعطيل المسار النووي نحو التسليح، مؤقتًا على الأقل.
وعن منشأة فوردو، أوضح الحلو أنها مدفونة بعمق يصل إلى 100 متر تحت الأرض، وتتضمن آلاف أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، القادرة على التخصيب بسرعة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن القنابل الأميركية "جي بي يو 57"، المصممة خصيصًا لاختراق منشآت مثل فوردو، "تسببت في شلل شامل"، بما في ذلك تدمير التهوية والكهرباء وتخريب مسارات الوصول.
وقال الحلو: "هذه الآلات شديدة الحساسية، وقد تتعطل بفعل الارتجاج أو الغبار. لذلك من المرجح أن فوردو تعطلت كليًا، لكن التفاصيل الدقيقة ما زالت محاطة بالغموض".
ورغم أن الاستخبارات الأميركية وصفت التعطيل بأنه "جزئي"، فإن الحلو شكّك في قدرة الأقمار الاصطناعية على رصد ما يجري على عمق 100 متر.
وأضاف أن التقارير الإعلامية الأميركية، ومنها "
سي إن
إن" و"
نيويورك
تايمز"، "تعتمد على صور الأقمار فقط"، وأن تقييمها "له طابع سياسي أكثر منه ميداني".
مواضيع ذات صلة
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
Lebanon 24
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
28/06/2025 20:17:22
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو لـ "بوليتيكو": إيران أصبحت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي بعد الضربة الأميركية
Lebanon 24
روبيو لـ "بوليتيكو": إيران أصبحت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي بعد الضربة الأميركية
28/06/2025 20:17:22
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أعاقت الضربات الإسرائيليّة برنامج إيران النووي؟
Lebanon 24
هل أعاقت الضربات الإسرائيليّة برنامج إيران النووي؟
28/06/2025 20:17:22
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل حول الأضرار والقدرة النووية لإيران بعد الضربة الأميركية
Lebanon 24
جدل حول الأضرار والقدرة النووية لإيران بعد الضربة الأميركية
28/06/2025 20:17:22
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
Lebanon 24
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
13:00 | 2025-06-28
28/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
Lebanon 24
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
12:25 | 2025-06-28
28/06/2025 12:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
12:22 | 2025-06-28
28/06/2025 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
Lebanon 24
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
12:00 | 2025-06-28
28/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
Lebanon 24
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
11:45 | 2025-06-28
28/06/2025 11:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
15:06 | 2025-06-27
27/06/2025 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-06-28
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
12:25 | 2025-06-28
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
12:22 | 2025-06-28
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
12:00 | 2025-06-28
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
11:45 | 2025-06-28
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
11:20 | 2025-06-28
كيف ساهمت "المناديل المبللة" بإنجاح الضربة الأميركية على منشآت إيران؟!
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 20:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24