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عربي-دولي

ما الذي يحصل في موقع "فوردو"؟.. إليكم ما كشفته صور الأقمار الصناعيّة

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:31
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أفادت صحيفة "نيوزويك" الأميركية أن صور أقمار صناعية كشفت عن أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية في إيران بعد أيام من الهجوم الأميركي. 
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وبحسب ما أظهرته صور الاقمار الصناعية، فإن معدات ثقيلة لا تزال في مكانها وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية في إيران. 
 
وأضافت الصحيفة، "مؤشرات على أن مداخل منشأة فوردو النووية ربما تم إغلاقها عمدا قبل الضربات". 
 
وتابعت: "مشاهد لطرق جديدة ومواقع حفر قرب مداخل الأنفاق الرئيسية لمنشأة فوردو النووية". 
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