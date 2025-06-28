27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
Lebanon 24
28-06-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أن علماء مختصون تمكنوا من اكتشاف نوعين جديدين من الفيروسات المتوطنة في الخفافيش، ووجدوا أنها بالغة الخطورة، ويُمكن أن تؤدي إلى الوفاة كما أنها من الممكن أن تنتقل إلى البشر، وانتقالها يعني أن البشرية في انتظار وباء جديد، قد يكون أكثر خطورة وتدميراً من "
كوفيد
19" أو "
كورونا
" الذي أرعب العالم قبل سنوات.
Advertisement
وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، فإن باحثين اكتشفوا فيروساً قد يُسبب التهاباً دماغياً حاداً وآخر قد يُسبب أمراضاً تنفسية، ووجدوا هذين الفيروسين لدى الخفافيش في
الصين
.
وقال العلماء إن هذين الفيروسين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفيروسي "نيباه" و"هيندرا"، وكلاهما قاتل للبشر.
وأثار الخبراء مخاوف ملحة بشأن احتمال انتقال هذين الفيروسين إلى السكان المحليين، حيث لا يوجد حالياً أي دواء أو لقاح لعلاج أي منهما.
وقال الباحثون: "تُوسّع هذه النتائج فهمنا لعدوى كلى الخفافيش، وتُبرز التهديدات الحيوانية الخطيرة، وتُبرز الحاجة إلى تحليلات ميكروبية شاملة وكاملة النطاق لأعضاء لم تُدرس جيدًا من قبل لتقييم مخاطر انتقال العدوى من مجموعات الخفافيش بشكل أفضل".
ولإجراء دراستهم، قام فريق من معهد "
يونان
" لمكافحة الأمراض المتوطنة والوقاية منها بتحليل كلى 142 خفاشاً من 10 أنواع جُمعت على مدى أربع سنوات.
وباستخدام التسلسل الجيني المتقدم، اكتشف الباحثون 22 فيروساً، منها 20 فيروساً لم يسبق رصدها من قبل.
وكان اثنان من أكثر الفيروسات إثارة للقلق فيروسات هينيبا الجديدة، وهي وثيقة الصلة بفيروسي نيباه وهيندرا.
ووُجدت هذه الفيروسات في خفافيش الفاكهة التي تُسمى (Rousettus leschenaultia) التي تعيش بالقرب من بساتين قريبة من القرى البشرية في مقاطعة "يونان".
ونظراً لأن فيروسات هينيبا يمكن أن تنتشر عبر البول، فإن الدراسة تثير مخاوف بشأن الفاكهة الملوثة وخطر انتقال هذه الفيروسات إلى البشر.
وكتب الباحثون في دراستهم: "من خلال تحليل عينة من كلى الخفافيش التي جُمعت بالقرب من بساتين وكهوف القرى في مقاطعة يونان، لم نكتشف فقط الميكروبات المتنوعة التي تحملها الخفافيش، بل اكتشفنا أيضًا أول جينومات كاملة الطول لفيروسات هينيبا الجديدة التي تحملها الخفافيش، وهي وثيقة الصلة بفيروسي هيندرا ونيبا، والتي تم تحديدها في الصين".
وقالوا إن نتائجهم تُثير "مخاوف مُلِحّة بشأن احتمال انتقال هذه الفيروسات إلى البشر أو الماشية".
مواضيع ذات صلة
إكتشاف فيروسين خطيرين في الخفافيش
Lebanon 24
إكتشاف فيروسين خطيرين في الخفافيش
28/06/2025 20:17:50
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
روسي يحمي من المتحور الجديد لفيروس كورونا
Lebanon 24
روسي يحمي من المتحور الجديد لفيروس كورونا
28/06/2025 20:17:50
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ... طريقة فعالة وسريعة لمُعالجة المصابين بـ"كورونا"
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ... طريقة فعالة وسريعة لمُعالجة المصابين بـ"كورونا"
28/06/2025 20:17:50
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيمبوس"... متحور جديد لفيروس كورونا يثير القلق
Lebanon 24
"نيمبوس"... متحور جديد لفيروس كورونا يثير القلق
28/06/2025 20:17:50
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
Lebanon 24
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
13:00 | 2025-06-28
28/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
Lebanon 24
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
12:25 | 2025-06-28
28/06/2025 12:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
12:22 | 2025-06-28
28/06/2025 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
Lebanon 24
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
12:00 | 2025-06-28
28/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
Lebanon 24
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
11:45 | 2025-06-28
28/06/2025 11:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
15:06 | 2025-06-27
27/06/2025 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-06-28
عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟
12:25 | 2025-06-28
باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً
12:22 | 2025-06-28
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
12:00 | 2025-06-28
"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!
11:45 | 2025-06-28
في بلد عربي.. هذا ما حاولت طالبة "داعشية" فعله
11:20 | 2025-06-28
كيف ساهمت "المناديل المبللة" بإنجاح الضربة الأميركية على منشآت إيران؟!
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24