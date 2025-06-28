Advertisement

عربي-دولي

إيران تفتح مجالها الجوي تدريجيًا... وطهران خارج الخدمة

Lebanon 24
28-06-2025 | 11:14
A-
A+
Doc-P-1384006-638867313754136867.png
Doc-P-1384006-638867313754136867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
Advertisement

وأغلق المجال الجوي الإيراني بشكل تام يوم 13 يونيو بعدما شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.

والأربعاء، استؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان السبت كما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليا، ولكن فقط للرحلات الدولية".

ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.
مواضيع ذات صلة
مكتب اردوغان: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان
lebanon 24
29/06/2025 00:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع فلايت رادار: إيران فتحت مجالها الجوي جزئيا
lebanon 24
29/06/2025 00:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: المجال الجوي الإيراني لم يُفتح بعد ولم يُتخذ قرار في هذا الصدد
lebanon 24
29/06/2025 00:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة خارجية فنلندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي للاشتباه في "انتهاك المجال الجوي"
lebanon 24
29/06/2025 00:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-06-28
16:36 | 2025-06-28
16:29 | 2025-06-28
16:25 | 2025-06-28
15:05 | 2025-06-28
15:00 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24