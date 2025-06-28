باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً

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اتهم الجيش ، ، بالوقوف وراء تفجير انتحاري خلف 13 قتيلا من الجنود.وقال متحدث عسكري في تصريحات اليوم السبت إن "قتلى التفجير الانتحاري نفذه عملاء للاستخبارات في مقاطعة ".وقُتل ما لا يقل عن 13 جنديا بهجوم انتحاري، صباح السبت، في باكستان.