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باكستان تتهم الهند بتفجير انتحاري أودى بحياة 13 جندياً

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:25
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اتهم الجيش الباكستاني، الهند، بالوقوف وراء تفجير انتحاري خلف 13 قتيلا من الجنود.
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وقال متحدث عسكري في تصريحات اليوم السبت إن "قتلى التفجير الانتحاري نفذه عملاء للاستخبارات الهندية في مقاطعة وزيرستان".

وقُتل ما لا يقل عن 13 جنديا بهجوم انتحاري، صباح السبت، في شمال غرب باكستان.
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