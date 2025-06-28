مع كلام عن قرب انتهاء الحرب.. إسرائيل تُعلن اغتيال آخر قيادة عليا في "حماس"

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أعلن الجيش عن ستهداف حكم العيسى وهو من مؤسسي العمليات العسكرية لحماس.وزعم الجيش الإسرائيلي أن حكم العيسى هو آخر القيادات في داخل .يأتي ذلك في وقت كشفت القناة 12 عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي إلى هدفها الدفع بصفقة إقليمية ستشمل إنهاء الحرب على غزة.وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها أن بعث رسائل إلى البيت الابيض تشير إلى أنه معني بإنهاء الحرب على غزة خلال 10 أيام.