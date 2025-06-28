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مع كلام عن قرب انتهاء الحرب.. إسرائيل تُعلن اغتيال آخر قيادة عليا في "حماس"

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن ستهداف حكم العيسى وهو من مؤسسي العمليات العسكرية لحماس.
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وزعم الجيش الإسرائيلي أن حكم العيسى هو آخر القيادات العليا في حماس داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض هدفها الدفع بصفقة إقليمية ستشمل إنهاء الحرب على غزة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها أن نتنياهو بعث رسائل إلى البيت الابيض تشير إلى أنه معني بإنهاء الحرب على غزة خلال 10 أيام.
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