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عربي-دولي

بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:25
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خرجت تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الآلاف خرجوا للتظاهر فى تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الرهائن.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض صفقة تبادل جزئية وتطالب بإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب.
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وتزامنت الاحتجاجات مع تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، بأن الولايات المتحدة تعتبر إمكانية إبرام اتفاق سلام في قطاع غزة الأسبوع المقبل "واقعية للغاية".

وقالت تامي بروس خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" متحدثة عن إمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل: "هذا واقعي للغاية، ومن الواضح أن هناك الكثير من الأمور الجارية حاليا". (روسيا اليوم)

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