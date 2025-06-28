بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة

خرجت تظاهرات ضخمة في للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.وقالت وسائل إعلام عبرية إن الآلاف خرجوا للتظاهر فى تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة لتبادل الرهائن.ورفع المتظاهرون شعارات ترفض صفقة تبادل جزئية وتطالب بإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب.وتزامنت الاحتجاجات مع تصريح المتحدثة باسم تامي بروس، بأن تعتبر إمكانية إبرام اتفاق سلام في الأسبوع المقبل "واقعية للغاية".وقالت تامي بروس خلال مقابلة على قناة " " متحدثة عن إمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل: "هذا واقعي للغاية، ومن الواضح أن هناك الكثير من الأمور الجارية حاليا". (روسيا اليوم)