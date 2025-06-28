بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة

#تل_أبيب تنتفض بالكامل الآن.. الشوارع تغلي بمظاهرات غاضبة تطالب بوقف الحرب فورًا وإبرام صفقة تبادل الأسرى دون تأخير. صوت الشارع لا يُمكن تجاهله بعد اليوم.#الهلال_باتوشكا #السيسى_خربها #محرم #بوح_المشاعر #فاطمة_العليلة #الهلال #الأردن #رتويت_للتغريدة #鬼滅の刃 #JIN #SquidGame pic.twitter.com/Frv4CiVDJ8
— نبيݪ بن عݪي 🇾🇪 (@n_bin_3li) June 28, 2025
#تل_أبيب تنتفض بالكامل الآن.. الشوارع تغلي بمظاهرات غاضبة تطالب بوقف الحرب فورًا وإبرام صفقة تبادل الأسرى دون تأخير. صوت الشارع لا يُمكن تجاهله بعد اليوم.#الهلال_باتوشكا #السيسى_خربها #محرم #بوح_المشاعر #فاطمة_العليلة #الهلال #الأردن #رتويت_للتغريدة #鬼滅の刃 #JIN #SquidGame pic.twitter.com/Frv4CiVDJ8