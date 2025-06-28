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هل ستعود المباحثات الأميركية الإيرانية؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:36
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أفادت قناة "إن بي سي" بأن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القريبة المقبلة بشأن الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
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وأشارت القناة إلى أن ويتكوف سيبحث وقف إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

ولم تكشف القناة عن مزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات المحتملة. (روسيا اليوم)


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