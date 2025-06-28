هل ستعود المباحثات الأميركية الإيرانية؟

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أفادت قناة "إن بي سي" بأن المبعوث الأميركي الخاص سيجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القريبة المقبلة بشأن الاتفاق حول برنامج .وأشارت القناة إلى أن ويتكوف سيبحث وقف إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف المفروضة على .ولم تكشف القناة عن مزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات المحتملة. (روسيا اليوم)