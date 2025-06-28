مفاجأة فجّرتها إيران خلال الحرب الأخيرة.. هذا ما أسقطته

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كشفت عن وثائق لطائرات إسرائيلية مسيّرة تم إسقاطها خلال المواجهة الأخيرة التي استمرت لمدة 12 يوما بين البلدين.ووفقا لإذاعة "كان" ، أسقطت القوات طائرة مسيّرة على ما يبدو أنها من طراز حديث يستخدمه الجيش ، بالإضافة إلى طائرة أخرى من طراز "سبارك" السرية التابعة للجيش.وأشارت الإذاعة إلى أنه "تستطيع هذه الطائرة حمل حمولتين مُحددتين، وهي مُصممة للعمل كسرب من عدة طائرات تُشكل شبكة مُنسقة لجمع المعلومات".هذا وأعلنت اعتراض أكثر من 130 مسيرة إسرائيلية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وأوضحت أن هذه الطائرات المسيرة تعد "من أحدث معدات العدو التجسسية والقتالية والاستراتيجية، وأهمها هرمز 900 و450 وهيرون، والتي دمرتها مقاتلات الدفاع الجوي للبلاد في الأيام الأخيرة". (روسيا اليوم)