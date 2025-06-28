زلزال يهز باكستان.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، ، وسط باكستان، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 3:30 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركزه حُدّد على بُعد نحو 60 كيلومتراً مدينة برخان في إقليم جنوب غربي البلاد. ولم تُسجّل حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزّة الأرضية.وتقع باكستان عند نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين والأوراسية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.وكانت باكستان قد شهدت في السنوات الماضية كوارث زلزالية مدمّرة، أبرزها زلزال عام 2005 الذي أودى بحياة أكثر من 73 ألف شخص وشرّد نحو 3.5 مليون آخرين، معظمهم في منطقة الخاضعة لسيطرة باكستان.وفي عام 2015، تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب باكستان وأفغانستان بمصرع نحو 400 شخص، بينما أدت وعورة التضاريس إلى تعقيد عمليات الإغاثة.كما شهد إقليم بلوشستان تحديداً في عام 2021 زلزالاً أودى بحياة 20 شخصاً، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الجبلية النائية بسبب الانهيارات الأرضية التي أعقبت الكارثة.