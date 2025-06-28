Advertisement

عربي-دولي

زلزال يهز باكستان.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1384120-638867757235459527.jpg
Doc-P-1384120-638867757235459527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح الأحد، وسط باكستان، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
Advertisement

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع حوالى الساعة 3:30 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركزه حُدّد على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. ولم تُسجّل حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزّة الأرضية.

وتقع باكستان عند نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

وكانت باكستان قد شهدت في السنوات الماضية كوارث زلزالية مدمّرة، أبرزها زلزال عام 2005 الذي أودى بحياة أكثر من 73 ألف شخص وشرّد نحو 3.5 مليون آخرين، معظمهم في منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

وفي عام 2015، تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب باكستان وأفغانستان بمصرع نحو 400 شخص، بينما أدت وعورة التضاريس إلى تعقيد عمليات الإغاثة.

كما شهد إقليم بلوشستان تحديداً في عام 2021 زلزالاً أودى بحياة 20 شخصاً، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الجبلية النائية بسبب الانهيارات الأرضية التي أعقبت الكارثة.
مواضيع ذات صلة
زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
29/06/2025 10:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
lebanon 24
29/06/2025 10:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف
lebanon 24
29/06/2025 10:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام هائلة.. كم بلغت تكلفة حرب إسرائيل – إيران؟
lebanon 24
29/06/2025 10:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:20 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
02:43 | 2025-06-29
02:24 | 2025-06-29
01:32 | 2025-06-29
01:12 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24