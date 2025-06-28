برنامج إيران النووي.. هل تعود الأنشطة خلال أشهر؟

Advertisement

رجّح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تتمكن من استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما صرّح به لشبكة "سي بي إس نيوز" السبت.وكانت قد شنّت في 13 حزيران سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، بهدف منع من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار. ولاحقاً، انضمت إلى هذه الحملة، مستهدفة ثلاث منشآت رئيسية ضمن البرنامج .وأعلن عباس عراقجي، الخميس، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية "كبيرة"، بينما أكد الرئيس الأميركي ، أن البرنامج النووي الإيراني "تراجع عقوداً".مع ذلك، أشار غروسي إلى أن "بعضه لا يزال قائماً"، لافتاً إلى إمكانية تشغيل إيران بعض أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب في غضون أشهر، وربما في وقت أقل.ويبقى الغموض قائماً حول مصير مخزون إيران المقدر بـ408.6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي بلغت نسبة تخصيبه 60%، وهي نسبة تتجاوز الاستخدامات المدنية لكنها دون العتبة اللازمة لصنع سلاح نووي، مع الإشارة إلى أن المزيد من التخصيب قد يتيح إنتاج ما يكفي لأكثر من تسع قنابل نووية.وأقرّ غروسي بأن "لا أحد يعرف مكان هذه المواد"، مرجحاً احتمال أن يكون جزء منها قد دُمر في الهجمات، فيما قد يكون جزء آخر قد نقل، داعياً إلى ضرورة توضيح هذا الأمر.وفي سياق متصل، صوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، ولا سيما منشأة فوردو النووية.وقال غروسي في هذا الصدد: "يجب أن نتمكن من التحقق مما هو موجود هناك، وأين هو، وماذا حدث".، استبعد ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن تكون إيران قد نقلت مخزونها النووي، معتبراً أن "الأمر صعب التنفيذ"، وأضاف: "لم يحركوا شيئاً".بدوره، أكد الأميركي، ماركو روبيو، السبت، دعم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مشيداً بتفاني غروسي ووكالته. (سكاي نيوز)