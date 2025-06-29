Advertisement

عربي-دولي

تصعيد إسرائيلي جنوب سوريا.. توغلات وآليات عسكرية تصل الأحياء السكنية بالقنيطرة

Lebanon 24
29-06-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1384129-638867787914586833.jpg
Doc-P-1384129-638867787914586833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المرصد السوري، بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مناطق بريف القنيطرة جنوبي سوريا، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات.
Advertisement

وأوضح المرصد أن القوات الإسرائيلية توغلت صباحاً في بلدات صيدا وأبو مذراة جنوب محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحرك دورية عسكرية إسرائيلية باتجاه قرية كودنة، مشيراً إلى أن هذه التحركات جرت دون أي رد فعل رسمي من الجانب السوري.

وفي السياق ذاته، بثت وسائل إعلام سورية محلية مقاطع فيديو تُظهر وجود قوة إسرائيلية برفقة عربات عسكرية في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفّذت عملية تفتيش داخل القرية تخللها إطلاق نار.

من جهته، ذكر موقع "درعا 24" المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد تنفيذ عمليات تفتيش داخل الأحياء السكنية، شملت خلع أبواب بعض المنازل وترهيب السكان.

وشهدت قرية الصمدانية الشرقية، يوم الجمعة، توغلاً مشابهاً لقوة إسرائيلية تضم دبابة وناقلة جنود ونحو 30 جندياً، قاموا بتفتيش عدد من المنازل المدنية قبل الانسحاب دون تسجيل اعتقالات.

كما كانت قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي قد شهدت، قبل أيام، توغلاً آخر لدبابات وآليات إسرائيلية، أغلقت خلاله عدة طرق داخل القرية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في 25 حزيران الجاري، مع وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان، حيث ناقش الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.

وخلال اللقاء، استمع الشرع لشكاوى الحضور المتعلقة بمعاناتهم اليومية، مؤكداً أن العمل جارٍ لوقف الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة بوساطة أطراف دولية.

وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات وتوغلات في جنوب سوريا، في إطار مساعٍ للسيطرة على مناطق في محافظتي القنيطرة والجولان، تحت ذريعة حماية الأقليات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رتل من الدبابات والآليات العسكرية للجيش الاسرائيلي توغل باتجاه مبنى المحافظة في القنيطرة (الميادين)
lebanon 24
29/06/2025 10:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المقاومة بالفاشر: قصف الدعم السريع على الأحياء السكنية لا يزال مستمرا
lebanon 24
29/06/2025 10:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسقط مسيّرة إيرانية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/06/2025 10:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسقط مسيّرة إيرانية فوق قرية عين الزبدة في ريف ⁧القنيطرة⁩ جنوب غربي سوريا
lebanon 24
29/06/2025 10:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:20 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
02:43 | 2025-06-29
02:24 | 2025-06-29
01:32 | 2025-06-29
01:12 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24