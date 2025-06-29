ترامب يكشف الكواليس.. نتنياهو في محادثات مع حماس؟

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، المحاكمة الجارية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، واصفاً إياه بـ"بطل الحرب" الذي قدّم إنجازات كبيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة
، خاصة في ما يتعلق بالتصدي للتهديد النووي الإيراني
، والتفاوض مع حركة حماس
.
وقال ترامب
عبر منصته "تروث سوشيال"، إن محاكمة نتنياهو تضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقات في غزة ومع إيران
، مشدداً على أهمية مفاوضاته الحالية مع حماس، والتي تشمل استعادة الأسرى الإسرائيليين.
وتساءل ترامب منتقداً: "كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل
على الجلوس في المحكمة طوال اليوم، من دون سبب وجيه"، معتبراً أن التهم الموجهة لنتنياهو "مبالغ فيها"، وأن المحاكمة مجرد "حملة شعواء".
وأضاف أن ما وصفها بـ"مهزلة العدالة" تُهدد بالتأثير سلباً على مسار المفاوضات مع كل من إيران وحماس، قائلاً: "ما يفعلونه بنتنياهو في إسرائيل
أمر فظيع"، ومعتبراً أن "المدعين العامين فقدوا السيطرة".
وفي السياق، شدد ترامب على أهمية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، موضحاً أن بلاده تنفق مليارات الدولارات سنوياً لحماية تل أبيب
، أكثر من أي دولة أخرى، مضيفاً: "لن نسمح بتشويه هذا الانتصار، كفّوا عن نتنياهو، فلديه مهمة كبيرة يجب أن ينجزها".
ومنذ عدة أشهر، يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين أسبوعياً للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه، إلا أن الجلسات توقفت خلال الحرب الأخيرة مع إيران، التي استمرت 12 يوماً.
وكان نتنياهو قد شكر الرئيس الأميركي على دعوته لإلغاء محاكمته، وهي الدعوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، حيث أيدها أنصار
نتنياهو، بينما اعتبرتها المعارضة
تدخلاً غير مقبول في المسار القضائي الداخلي. (روسيا اليوم)