ترامب يكشف الكواليس.. نتنياهو في محادثات مع حماس؟

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انتقد الرئيس الأميركي ، المحاكمة الجارية ضد ، واصفاً إياه بـ"بطل الحرب" الذي قدّم إنجازات كبيرة بالتعاون مع ، خاصة في ما يتعلق بالتصدي للتهديد ، والتفاوض مع حركة .وقال عبر منصته "تروث سوشيال"، إن محاكمة نتنياهو تضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقات في غزة ومع ، مشدداً على أهمية مفاوضاته الحالية مع حماس، والتي تشمل استعادة الأسرى الإسرائيليين.وتساءل ترامب منتقداً: "كيف يمكن إجبار رئيس وزراء على الجلوس في المحكمة طوال اليوم، من دون سبب وجيه"، معتبراً أن التهم الموجهة لنتنياهو "مبالغ فيها"، وأن المحاكمة مجرد "حملة شعواء".وأضاف أن ما وصفها بـ"مهزلة العدالة" تُهدد بالتأثير سلباً على مسار المفاوضات مع كل من إيران وحماس، قائلاً: "ما يفعلونه بنتنياهو أمر فظيع"، ومعتبراً أن "المدعين العامين فقدوا السيطرة".وفي السياق، شدد ترامب على أهمية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، موضحاً أن بلاده تنفق مليارات الدولارات سنوياً لحماية ، أكثر من أي دولة أخرى، مضيفاً: "لن نسمح بتشويه هذا الانتصار، كفّوا عن نتنياهو، فلديه مهمة كبيرة يجب أن ينجزها".ومنذ عدة أشهر، يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين أسبوعياً للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه، إلا أن الجلسات توقفت خلال الحرب الأخيرة مع إيران، التي استمرت 12 يوماً.وكان نتنياهو قد شكر الرئيس الأميركي على دعوته لإلغاء محاكمته، وهي الدعوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، حيث أيدها نتنياهو، بينما اعتبرتها تدخلاً غير مقبول في المسار القضائي الداخلي. (روسيا اليوم)