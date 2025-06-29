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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بالإخلاء لبعض مناطق شمال غزة

Lebanon 24
29-06-2025 | 03:34
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أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة، دعاهم إلى إخلائها والتوجه جنوبا إلى منطقة المواصي.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، أجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، اخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي".


وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

وتابع: "حماس تضركم وتجلب لكم الكارثة، والعودة إلى مناطق القتال الخطيرة تشكل خطرا على حياتكم".
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