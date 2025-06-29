بعد الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجون إيران.. ماذا تقول الأرقام؟

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أعلن المتحدث باسم ، أصغر جهانغير، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف سجن إيفين في العاصمة أسفر عن مقتل 71 شخصاً.وكان جهانغير قد أوضح في وقت سابق أن أجزاء من المبنى الإداري للسجن الشهير تضررت جراء الغارة، التي تأتي ضمن سلسلة من الضربات الواسعة التي بدأت في 13 حزيران، واستهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية داخل .غير أن نطاق الهجمات توسّع ليشمل مؤسسات مدنية وأمنية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وقوات الأمن الداخلي، ما أثار تكهنات بأن تسعى إلى زعزعة النظام بشكل مباشر.ويُعد سجن إيفين من أبرز رموز القمع في إيران، ويقع في طهران داخل مجمع ضخم محصن بشدة، وهو معروف لدى المنظمات الحقوقية باستخدامه لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز داخله نحو 20 مواطناً أوروبياً، في ما يُعتقد أنه ورقة ضغط في مواجهة الدول الغربية. (سكاي نيوز)