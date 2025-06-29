29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجون إيران.. ماذا تقول الأرقام؟
Lebanon 24
29-06-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم
السلطة القضائية
الإيرانية
، أصغر جهانغير، الأحد، أن الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف سجن إيفين في العاصمة
طهران
أسفر عن مقتل 71 شخصاً.
Advertisement
وكان جهانغير قد أوضح في وقت سابق أن أجزاء من المبنى الإداري للسجن الشهير تضررت جراء الغارة، التي تأتي ضمن سلسلة من الضربات
الإسرائيلية
الواسعة التي بدأت في 13 حزيران، واستهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية داخل
إيران
.
غير أن نطاق الهجمات توسّع ليشمل مؤسسات مدنية وأمنية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وقوات الأمن الداخلي، ما أثار تكهنات بأن
إسرائيل
تسعى إلى زعزعة النظام
الإيراني
بشكل مباشر.
ويُعد سجن إيفين من أبرز رموز القمع في إيران، ويقع في
شمال غرب
طهران داخل مجمع ضخم محصن بشدة، وهو معروف لدى المنظمات الحقوقية باستخدامه لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز داخله نحو 20 مواطناً أوروبياً، في ما يُعتقد أنه ورقة ضغط في مواجهة الدول الغربية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إيران تقول إن منشأة خندب النووية تعرضت لهجوم إسرائيلي ولا مخاطر إثر ذلك
Lebanon 24
إيران تقول إن منشأة خندب النووية تعرضت لهجوم إسرائيلي ولا مخاطر إثر ذلك
29/06/2025 10:22:06
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غابارد: لدى أميركا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران على بعد أسابيع أو أشهر من النووي
Lebanon 24
غابارد: لدى أميركا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران على بعد أسابيع أو أشهر من النووي
29/06/2025 10:22:06
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر بورصة دبي يهبط 4.3% في بداية التعاملات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مؤشر بورصة دبي يهبط 4.3% في بداية التعاملات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران (سكاي نيوز)
29/06/2025 10:22:06
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
Lebanon 24
غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
29/06/2025 10:22:06
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الطريق سيكون سهلا".. نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة
Lebanon 24
"الطريق سيكون سهلا".. نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة
03:20 | 2025-06-29
29/06/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
Lebanon 24
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
03:00 | 2025-06-29
29/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: اعقدوا صفقة تهدئة في غزة.. أعيدوا المحتجزين
Lebanon 24
ترامب: اعقدوا صفقة تهدئة في غزة.. أعيدوا المحتجزين
02:43 | 2025-06-29
29/06/2025 02:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عملية جوية.. مقتل طيار أوكراني واختفاء طائرة "إف-16"
Lebanon 24
خلال عملية جوية.. مقتل طيار أوكراني واختفاء طائرة "إف-16"
02:24 | 2025-06-29
29/06/2025 02:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيُلحق ضرراً هائلاً بأميركا".. ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً
Lebanon 24
"سيُلحق ضرراً هائلاً بأميركا".. ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً
01:12 | 2025-06-29
29/06/2025 01:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
04:11 | 2025-06-28
28/06/2025 04:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:20 | 2025-06-29
"الطريق سيكون سهلا".. نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة
03:00 | 2025-06-29
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
02:43 | 2025-06-29
ترامب: اعقدوا صفقة تهدئة في غزة.. أعيدوا المحتجزين
02:24 | 2025-06-29
خلال عملية جوية.. مقتل طيار أوكراني واختفاء طائرة "إف-16"
01:12 | 2025-06-29
"سيُلحق ضرراً هائلاً بأميركا".. ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً
00:33 | 2025-06-29
ترامب يكشف الكواليس.. نتنياهو في محادثات مع حماس؟
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 10:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24