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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجون إيران.. ماذا تقول الأرقام؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 01:32
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أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين في العاصمة طهران أسفر عن مقتل 71 شخصاً.
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وكان جهانغير قد أوضح في وقت سابق أن أجزاء من المبنى الإداري للسجن الشهير تضررت جراء الغارة، التي تأتي ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية الواسعة التي بدأت في 13 حزيران، واستهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية داخل إيران.

غير أن نطاق الهجمات توسّع ليشمل مؤسسات مدنية وأمنية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وقوات الأمن الداخلي، ما أثار تكهنات بأن إسرائيل تسعى إلى زعزعة النظام الإيراني بشكل مباشر.

ويُعد سجن إيفين من أبرز رموز القمع في إيران، ويقع في شمال غرب طهران داخل مجمع ضخم محصن بشدة، وهو معروف لدى المنظمات الحقوقية باستخدامه لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز داخله نحو 20 مواطناً أوروبياً، في ما يُعتقد أنه ورقة ضغط في مواجهة الدول الغربية. (سكاي نيوز)
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