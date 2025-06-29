ترامب: اعقدوا صفقة تهدئة في غزة.. أعيدوا المحتجزين

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شدد الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، على ضرورة عقد صفقة تهدئة في غزة مع إعادة جميع المحتجزين المتبقين في القطاع.وقال : "اعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين".وقبلها قال ترامب، في وقت سابق اليوم، إن بصدد التفاوض على صفقة مع " " لإعادة المحتجزين في .