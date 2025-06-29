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ترامب: اعقدوا صفقة تهدئة في غزة.. أعيدوا المحتجزين

Lebanon 24
29-06-2025 | 02:43
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شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على ضرورة عقد صفقة تهدئة في غزة مع إعادة جميع المحتجزين المتبقين في القطاع.
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وقال ترامب: "اعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين".

وقبلها قال ترامب، في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع "حماس" لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.
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