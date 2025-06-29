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عربي-دولي

موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة

Lebanon 24
29-06-2025 | 03:00
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رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا درجة التأهب إلى اللون البرتقالي في 53 مدينة تحسبًا لموجة حر شديدة متوقعة الأحد.
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وقد شهدت مناطق واسعة من البلاد يوم السبت موجة حر تراوحت درجات الحرارة خلالها بين 34 و38 درجة مئوية، وبلغت نحو 40 درجة في المناطق الجنوبية القريبة من البحر المتوسط.

وتشمل درجة اليقظة البرتقالية 14 مدينة حتى الآن، في واحدة من أشد التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، والتي جاءت عقب عواصف ورياح عنيفة أدت إلى وفاة شخصين وألحقت أضرارًا بالأشجار والطرق وعدد من السيارات والمباني.

وأفاد معهد الرصد الجوي بأن ليلة السبت كانت خانقة، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 20 درجة في معظم النصف الجنوبي للبلاد، وبين 22 و25 درجة في الجنوب الشرقي، وارتفعت إلى 26 درجة أو أكثر قرب البحر المتوسط.

وتتوقع التقديرات أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة إيل دو فرانس، وبين 34 و38 درجة في ثلثي النصف الجنوبي، مع احتمالية وصولها إلى 39-40 درجة بالقرب من البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الصحة عن بث إعلانات توعية متكررة طوال الأحد، لتوجيه المواطنين حول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها خلال موجة الحر.

ويُتوقع أن تمتد موجة الحر تدريجيًا إلى مناطق شمالية من البلاد وأن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
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