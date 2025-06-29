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عربي-دولي

لأول مرة.. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن أضرار إيرانية مخفية في قواعد الجيش

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:00
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كشفت القناة العبرية "القناة 13"، الأحد، عن وجود أعداد كبيرة من الإصابات في قواعد الجيش الإسرائيلي ومنشآت استراتيجية داخل إسرائيل نتيجة صواريخ إيرانية، لم تُكشف حتى اليوم.
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ويأتي هذا الكشف رغم فرض الرقابة العسكرية المشددة على وسائل الإعلام في إسرائيل، التي منعت نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو الأضرار التي تسببت بها خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران الجاري واستمرت 12 يوماً.
 
وهذه الحرب جاءت ردًا على هجمات جوية إسرائيلية، حيث ردت القوات المسلحة الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة، شملت صواريخ باليستية فرط صوتية موجهة بدقة على أهداف داخل إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الجمهور الإسرائيلي لم يكن على دراية بمدى دقة الصواريخ الإيرانية وحجم الأضرار التي خلفتها في عدة مواقع، مضيفة أن إصابة معهد "وايزمان" للدراسات كانت معلومة، لكن هناك مواقع أخرى كثيرة لم تُكشف عنها التفاصيل.

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيز التنفيذ يوم 24 حزيران 2025، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطرفين لاحترام الاتفاق، معربة واشنطن عن أملها في تحقيق سلام دائم. كما شددت فرنسا ودول أخرى على ضرورة الالتزام بالاتفاق وتجنب دوامة العنف في المنطقة.

وفي حين أعلنت طهران أن عدد قتلاها تجاوز 610 قتلى مع أكثر من 4700 مصاب، مؤكدة أنها "لا تخفي شهداءها"، فإن الجانب الإسرائيلي لم يصدر بيانات دقيقة بشأن خسائره، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى مقتل نحو 29-30 مدنياً وإصابة أكثر من 1300 آخرين، وفقًا لخدمة الإسعاف الإسرائيلية، بينما تذكر تقارير غير رسمية أن عدد الضحايا المدنيين قد يصل إلى 200، وهو رقم غير مدعوم رسمياً، ويبدو أن التكتم الإسرائيلي ساهم في تضارب الأرقام. (سكاي نيوز)
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