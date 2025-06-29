لأول مرة.. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن أضرار إيرانية مخفية في قواعد الجيش

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ويأتي هذا الكشف رغم فرض الرقابة العسكرية المشددة على ، التي منعت نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بمواقع سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران الجاري واستمرت 12 يوماً. كشفت القناة العبرية "القناة 13"، الأحد، عن وجود أعداد كبيرة من الإصابات في قواعد الجيش ومنشآت استراتيجية داخل نتيجة صواريخ إيرانية، لم تُكشف حتى اليوم.ويأتي هذا الكشف رغم فرض الرقابة العسكرية المشددة على ، التي منعت نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بمواقع سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران الجاري واستمرت 12 يوماً.

وهذه الحرب جاءت ردًا على هجمات جوية إسرائيلية، حيث ردت القوات المسلحة الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة، شملت صواريخ باليستية فرط صوتية موجهة بدقة على أهداف داخل إسرائيل.



وأشارت القناة إلى أن الجمهور الإسرائيلي لم يكن على دراية بمدى دقة الصواريخ الإيرانية وحجم الأضرار التي خلفتها في عدة مواقع، مضيفة أن إصابة معهد "وايزمان" للدراسات كانت معلومة، لكن هناك مواقع أخرى كثيرة لم تُكشف عنها التفاصيل.



جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين وإسرائيل دخل حيز التنفيذ يوم 24 حزيران 2025، فيما دعا الرئيس الأميركي الطرفين لاحترام الاتفاق، معربة عن أملها في تحقيق سلام دائم. كما شددت ودول أخرى على ضرورة الالتزام بالاتفاق وتجنب دوامة العنف في المنطقة.



وفي حين أعلنت أن عدد قتلاها تجاوز 610 قتلى مع أكثر من 4700 مصاب، مؤكدة أنها "لا تخفي شهداءها"، فإن الجانب الإسرائيلي لم يصدر بيانات دقيقة بشأن خسائره، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى مقتل نحو 29-30 مدنياً وإصابة أكثر من 1300 آخرين، وفقًا لخدمة الإسعاف ، بينما تذكر تقارير غير رسمية أن عدد الضحايا المدنيين قد يصل إلى 200، وهو رقم غير مدعوم رسمياً، ويبدو أن التكتم الإسرائيلي ساهم في تضارب الأرقام. (سكاي نيوز)