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عربي-دولي

هل تعرّض الشرع لمحاولة اغتيال؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:47
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 نقلت وكالة "سانا" عن وزارة الإعلام السورية، تأكيده ان "لا صحة لما تم تداوله من قبل وسائل إعلامية عدة عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا.
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