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عربي-دولي

إيران تُحذّر من خرق الهدنة.. وتشير إلى غياب الثقة في إسرائيل

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:15
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نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، الأحد، عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي قوله لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إن لدى طهران شكوكا كبيرة في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
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وأنهى وقف إطلاق النار حربا جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين.

وقال موسوي: "بما أن لدينا شكوكا تامة في وفاء العدو بالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، فإننا مستعدون لمنحه ردا قويا إذا كرر العدوان".

وأضاف: "هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية حدث على الرغم من ضبط النفس الإيراني وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة جارية". (سكاي نيوز)
 
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