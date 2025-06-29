إيران تُحذّر من خرق الهدنة.. وتشير إلى غياب الثقة في إسرائيل

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نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، الأحد، عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي قوله لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن إن لدى شكوكا كبيرة في بوقف إطلاق النار.وأنهى وقف إطلاق النار حربا جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين.وقال موسوي: "بما أن لدينا شكوكا تامة في وفاء العدو بالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، فإننا مستعدون لمنحه ردا قويا إذا كرر العدوان".وأضاف: "هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية حدث على الرغم من ضبط النفس وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع جارية". (سكاي نيوز)