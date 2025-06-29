تفاصيل قرصنة إسرائيلية لبنوك إيرانية.. هكذا تم استهداف أموال الحرس الثوري

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كتبت "العربية": في الوقت الذي كانت فيه والولايات المتحدة تقصفان المواقع النووية ، استهدف قراصنة مؤيديون لإسرائيل النظام المالي ما أدى إلى شلل بنك "سبه" المملوك للدولة، وتعطيل أكبر منصة تداول عملات رقمية في .فقد كشف مسؤولون إسرائيليون أن استهدفت إلى جانب مجموعة قرصنة مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم "سبارو المفترسة"، منظمات مالية يستخدمها الإيرانيون لتحويل الأموال والتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تقوده ، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جونال" اليوم الأحد.وقالت مجموعة "سبارو المفترسة"، التي تعمل بشكل مجهول وتنشر تحديثات أنشطتها على منصة X، إنها شلّت عمل بنك "سَبه" الإيراني المملوك للدولة، والذي يقدم خدمات للقوات المسلحة الإيرانية ويساعدها على دفع مستحقات الموردين في الخارج، ما أدى إلى تعطيل خدماته المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي. وقد أقرت الإيرانية الرسمية بحجم الضرر.كما اخترقت المجموعة بورصة (Nobitex)، وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين لتحويل الأموال إلى الخارج.ووفقا للمنصة، فقد تمكن القراصنة من استخراج نحو 100 مليون دولار من الأموال، ما أجبر "نوبیتکس" على التوقف عن العمل.وقالت "سبارو المفترسة" إن الهجومين استهدفا "شرايين الحياة المالية" للحرس الثوري الإيراني، وكتبت المجموعة على منصة إكس: "أيها الشعب.. في إيران! اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان".ولا تزال الشركتان المتضررتان تعانيان من آثار الهجمات. فقد ذكرت "نوبیتکس" أنها تواجه صعوبات كبيرة في استعادة خدماتها، وتخطط لإعادة إطلاق عمليات التداول خلال الأسبوع المقبل.بينما ذكر بعض مستخدمي بنك "سَبه" عبر الإنترنت أنهم لا يزالون لا يتلقون ودائعهم.بالمقابل، قامت الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت عن أجزاء كبيرة من البلاد في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من الهجمات.كما تم حظر مواقع إلكترونية غير إيرانية، وتم تحذير المواطنين من استخدام الهواتف الأجنبية أو تطبيقات المراسلة التي قالت الحكومة إنها قد تجمع بيانات صوتية ومكانية لصالح جواسيس إسرائيليين. وتم أيضاً حظر استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية من قبل المسؤولين الحكوميين.وفي حين لم تعلن مجموعة "سبارو المفترسة" ما إذا كانت تعمل نيابة عن السلطات . قال ديدي لاڤيد، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني "سايفرز" (Cyvers) ومقرها تل أبيب: "إن مستوى تعقيد المجموعة، واختيار أهدافها، ورسائلها الجيوسياسية تتوافق مع نمط جهة سيبرانية متحالفة مع إسرائيل".وأكدت إسرائيل يوم الثلاثاء التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران، لكن خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الإسرائيليين يتوقعون أن تستمر الحرب السيبرانية. وقال ديدي لاڤيد: "من المرجح أن تواصل إسرائيل شن هجمات سيبرانية دقيقة تستهدف مراكز القوة في النظام الإيراني".وقال مسؤولون في المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) إنهم لا يمتلكون معلومات عن وجود صلات بين مجموعة "سبارو المفترسة" والسلطات الإسرائيلية. وأوضحوا أن إسرائيل تستهدف بشكل عام البنية التحتية الاقتصادية التي تمكّن إيران من تمويل جيشها ووكلائها، حيث فرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على الإيراني ومصارف أخرى يستخدمها .وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.لترد مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.