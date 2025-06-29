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عربي-دولي

انهيار منجم ذهب يودي بحياة العشرات في دولة عربية

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:35
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لقي أكثر من 50 معدِّناً مصرعهم، أمس السبت، إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب بمنطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"العربية".
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وأوضحت المصادر أن المنجم يقع في منطقة صحراوية نائية شمال "هيا" وجنوب "الكليس".

كما أضافت أنه رغم أن الموقع يقع جغرافياً في ولاية البحر الأحمر، إلا أنه يتبع إدارياً لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. (سكاي نيوز)
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