انهيار منجم ذهب يودي بحياة العشرات في دولة عربية

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لقي أكثر من 50 معدِّناً مصرعهم، أمس السبت، إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين بمنطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في ، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"العربية".وأوضحت المصادر أن المنجم يقع في منطقة صحراوية نائية شمال "هيا" وجنوب "الكليس".كما أضافت أنه رغم أن الموقع يقع جغرافياً في ولاية ، إلا أنه يتبع إدارياً لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. (سكاي نيوز)