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عربي-دولي
انهيار منجم ذهب يودي بحياة العشرات في دولة عربية
Lebanon 24
29-06-2025
|
07:35
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لقي أكثر من 50 معدِّناً مصرعهم، أمس السبت، إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين
الذهب
بمنطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في
السودان
، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"العربية".
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وأوضحت المصادر أن المنجم يقع في منطقة صحراوية نائية شمال "هيا" وجنوب "الكليس".
كما أضافت أنه رغم أن الموقع يقع جغرافياً في ولاية
البحر الأحمر
، إلا أنه يتبع إدارياً لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. (سكاي نيوز)
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