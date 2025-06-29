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حماس تتهم نتنياهو بـ"العبث بأعصاب" عائلات الأسرى الإسرائيليين

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:41
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اتهم قيادي في حركة حماس اليوم الأحد، رئيس الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، والاستخفاف بهم وبمشاعرهم.
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وقال القيادي في حماس محمود مرداوي إن "نتنياهو منذ شهور يعبث بأعصاب عائلات الأسرى الإسرائيليين ويستخف بمشاعرهم، وهو يصر ‏على اختيار 10 أسماء فقط ويتجاهل الباقي والذين يمكن إطلاق سراحهم في صفقة شاملة ودفعة واحدة".

ولفت مرداوي إلى أن "نتنياهو ‏يضع شروطا تعجيزية تضمن إفشال أي اتفاق، ويرفض الالتزام بما وافق عليه سابقا ويكذب حين يدعي أنه لا يتدخل في اختيار الأسماء".

‏وختم مرداوي بالتأكيد أن "نتنياهو لا يريد صفقة بل يماطل ويبقي الحرب رهينة حساباته".
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