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اتهم قيادي في حركة اليوم الأحد، رئيس الحكومة ، بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، والاستخفاف بهم وبمشاعرهم.وقال القيادي في حماس إن " منذ شهور يعبث بأعصاب عائلات الأسرى الإسرائيليين ويستخف بمشاعرهم، وهو يصر ‏على اختيار 10 أسماء فقط ويتجاهل الباقي والذين يمكن إطلاق سراحهم في صفقة شاملة ودفعة واحدة".ولفت مرداوي إلى أن "نتنياهو ‏يضع شروطا تعجيزية تضمن إفشال أي اتفاق، ويرفض الالتزام بما وافق عليه سابقا ويكذب حين يدعي أنه لا يتدخل في اختيار الأسماء".‏وختم مرداوي بالتأكيد أن "نتنياهو لا يريد صفقة بل يماطل ويبقي الحرب رهينة حساباته".