إسرائيل تعلن "إحباط أكبر شبكة لحماس" في الضفة الغربية

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن (الشاباك) ألقى القبض على خلية تابعة لحركة «حماس» في بالضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكبر الخلايا التي تُكتشف في السنوات الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع في «الشاباك» قوله إن هذه العملية هي الأكبر في منذ عقد.وأفاد «الشاباك» بأنه اعتقل أكثر من 60، وضبط 22 قطعة سلاح، قائلاً إن «هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في القريب». (الشرق الأوسط)