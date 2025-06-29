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إسرائيل تعلن "إحباط أكبر شبكة لحماس" في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:15
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) ألقى القبض على خلية تابعة لحركة «حماس» في الخليل بالضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكبر الخلايا التي تُكتشف في السنوات الأخيرة.
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع في «الشاباك» قوله إن هذه العملية هي الأكبر في الضفة الغربية منذ عقد.

وأفاد «الشاباك» بأنه اعتقل أكثر من 60، وضبط 22 قطعة سلاح، قائلاً إن «هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب». (الشرق الأوسط)
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