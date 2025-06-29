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حزب الليكود: المحكمة المركزية في القدس تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:05
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وافقت محكمة إسرائيلية، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود.
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ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستناداً إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئياً على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو".

وكان نتنياهو قد طلب يوم الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً هذا الشهر (يونيو)، حسب وكالة فرانس برس.

غير أن المحكمة المركزية في القدس رفضت الجمعة طلب نتنياهو، وعزت السبب إلى أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".
(العربية)
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