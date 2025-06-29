حزب الليكود: المحكمة المركزية في القدس تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو

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وافقت ، الأحد، على طلب رئيس الوزراء تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها .ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه ، وثيقة صادرة عن جاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستناداً إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئياً على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو".وكان نتنياهو قد طلب يوم الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء " والعالمية" عقب الحرب بين وإيران التي استمرت 12 يوماً هذا الشهر (يونيو)، حسب .غير أن في رفضت الجمعة طلب نتنياهو، وعزت السبب إلى أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".(العربية)