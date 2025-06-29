قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهداف مدرعة بغزة

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ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أسفر استهداف الآلية العسكرية عن مقتل جندي على الأقل وإصابة عدد من الجنود الآخرين، دون تفاصيل إضافية حول حالتهم.ووصفت المصادر الاسرائيلية ما جرى بأنه "حدث أمني صعب"، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية فرضت قيودا على نشر مزيد من المعلومات حول الحادث.وفي 25 يونيو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 7 جنود وإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتالية "605" في مدينة جنوب قطاع غزة، بعد أن فجر مسلحون عبوة ناسفة مزروعة في ناقلة جند مدرعة كانوا على متنها".