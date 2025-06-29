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قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهداف مدرعة بغزة

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:10
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديا من الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب آخرون، جراء استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة اليوم الأحد.
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ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أسفر استهداف الآلية العسكرية عن مقتل جندي على الأقل وإصابة عدد من الجنود الآخرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالتهم.

ووصفت المصادر الاسرائيلية ما جرى بأنه "حدث أمني صعب"، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت قيودا على نشر مزيد من المعلومات حول الحادث.

وفي 25 يونيو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 7 جنود وإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتالية "605" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن فجر مسلحون عبوة ناسفة مزروعة في ناقلة جند مدرعة كانوا على متنها".
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