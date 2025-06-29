مساعد بوتين يؤكد إمكانية اجتماع مع ترامب في أي وقت

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أعلن مساعد ، ، أن الرئيسين الروسي والأميركي قد يعقدان اجتماعاً بأي وقت يران فيه ذلك ضرورياً، لكن لا توجد خطط محددة حتى الآن.وقال أوشاكوف، الأحد، إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. غير أن الطرفين يعتزمان طرحه بطريقة أو بأخرى"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا الاجتماع قد يعقد. من الصعب تحديد مكانه وزمانه، بالطبع. قد يعقد في أي وقت"، وفق وكالة "تاس".يأتي ذلك فيما كشف ، الجمعة، أن العلاقات بين والولايات المتحدة بدأت تستقر، وعزى ذلك التحسن إلى الجهود التي يبذلها .وأكد أنه يكن "احتراماً كبيراً" لترامب وأنه على استعداد للقائه. وعلى الرغم من أن مثل هذا اللقاء سيتطلب تحضيرات مهمة، قال الرئيس الروسي إنه "وارد جداً".كما أردف خلال مؤتمر صحافي في مينسك: "بصورة عامة، وبفضل ، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في التحسن في بعض النواحي"، حسب .إلا أنه أوضح قائلاً: "لم نحسم جميع الأمور المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، لكن الخطوات الأولى اتُخذت ونمضي قدماً". (العربية)