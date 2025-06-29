رؤساء جدد للهيئات القضائية يؤدون اليمين أمام السيسي

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أدى الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية في مصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس ، بعد أيام من تعيينهم على رأس جهاتهم القضائية.وبحسب بيان للرئاسة الأحد، أدى اليمين القانونية أمام ، اليوم بمدينة ، كل من المستشار عاصم عبد رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة الإدارية.وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، إن السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، "تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن وصون العدالة".وأضاف المتحدث أن السيسي، أكد خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد "الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة".كما أكد السيسي، وفق البيان، استقلال ، وأشاد بدور المؤسسات والهيئات القضائية الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.