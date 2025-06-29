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الجيش الصومالي يقتل 37 إرهابياً

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:35
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ذكرت وزارة الدفاع الصومالية، السبت، أن قوات النخبة بالجيش الصومالي تمكَّنت من قتل 37 من عناصر «حركة الشباب»، بينهم قياديون، في عملية تم التخطيط لها جيداً بإقليم جوبا السفلى.
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وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية، التي تمت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، جرت في قرية ماكوقها الواقعة بمنطقة جوبا السفلى.

وأضافت أن الجيش الصومالي «سيواصل هجومه واسع النطاق لتفكيك الشبكة الإرهابية»، مشيرة إلى أن «مثل هذه العمليات دليل واضح على التزام قواتنا المسلحة الثابت بالدفاع عن الوطن، وحماية المدنيين، وضمان الاستقرار الدائم».

وشدَّدت الوزارة، في البيان، على أن القتال مستمر «للقضاء على حركة الشباب على جميع الجبهات». (روسيا اليوم)
 
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