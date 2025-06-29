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عربي-دولي

ترامب: أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران إذا!

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:30
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحدن أنّ "التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران"، مشيرا إلى أنّها كانت "على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي". 
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وأوضح ترامب أن " الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران"، موكدا أنّها "لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي". 

وأشار إلى أنّ "إيران لم تنقل أي كميات من اليورانيوم قبل ضرباتنا و لم تملك الوقت".

وأكمل ترامب: "آخر ما تفكر به إيران الآن هو العودة إلى البرنامج النووي"، متابعًا " إيران مرهقة جدا".

أضاف: "دول عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام". 

وأعلن ترامب أنّ " أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية"، موضحا ان " الاتفاق مع الصين أمر عظيم". 

ووصف "رئيس الاحتياطي الفدرالي "باول"، أنّه شخص غبي".




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