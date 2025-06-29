ترامب: أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران إذا!

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اعتبر الرئيس الأميركي ، اليوم الأحدن أنّ "التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها "، مشيرا إلى أنّها كانت "على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي".وأوضح أن " الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران"، موكدا أنّها "لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع ".وأشار إلى أنّ "إيران لم تنقل أي كميات من اليورانيوم قبل ضرباتنا و لم تملك الوقت".وأكمل ترامب: "آخر ما تفكر به إيران الآن هو العودة إلى البرنامج النووي"، متابعًا " إيران مرهقة جدا".أضاف: "دول عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام".وأعلن ترامب أنّ " أميركا قد ترفع عن إيران إذا أبدت حسن النية"، موضحا ان " الاتفاق مع أمر عظيم".ووصف "رئيس "باول"، أنّه شخص غبي".