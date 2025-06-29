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عربي-دولي
ترامب: أميركا قد ترفع العقوبات عن إيران إذا!
Lebanon 24
29-06-2025
|
10:30
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اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأحدن أنّ "التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها
إيران
"، مشيرا إلى أنّها كانت "على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي".
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وأوضح
ترامب
أن " الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران"، موكدا أنّها "لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع
النووي
".
وأشار إلى أنّ "إيران لم تنقل أي كميات من اليورانيوم قبل ضرباتنا و لم تملك الوقت".
وأكمل ترامب: "آخر ما تفكر به إيران الآن هو العودة إلى البرنامج النووي"، متابعًا " إيران مرهقة جدا".
أضاف: "دول عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام".
وأعلن ترامب أنّ " أميركا قد ترفع
العقوبات
عن إيران إذا أبدت حسن النية"، موضحا ان " الاتفاق مع
الصين
أمر عظيم".
ووصف "رئيس
الاحتياطي الفدرالي
"باول"، أنّه شخص غبي".
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