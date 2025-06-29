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محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتانياهو بتهم الفساد

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:52
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وافقت محكمة إسرائيلية اليوم على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود.
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ونشر الليكود الذي يتزعمه نتانياهو وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها "بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع السيد (بنيامين) نتانياهو في 30 حزيران، و2 تموز".


الخميس، طلب نتانياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية"، وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بعد حرب استمرت 12 يوما، ومع تواصل الحرب في قطاع غزة حيث يُحتجز رهائن إسرائيليون.


ورفضت المحكمة المركزية الطلب وقالت إنه "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع".


لكن اليوم وبعد الاستماع لرئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد، عدلت المحكمة عن قرارها وقبلت طلب التأجيل ، على ما أفادت وكالة "فرانس برس ".
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