محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتانياهو بتهم الفساد

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ونشر الليكود الذي يتزعمه وثيقة صادرة عن في جاء فيها "بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع السيد (بنيامين) نتانياهو في 30 حزيران، و2 ".الخميس، طلب نتانياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء " والعالمية"، وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع بعد حرب استمرت 12 يوما، ومع تواصل الحرب في حيث يُحتجز رهائن إسرائيليون.ورفضت المحكمة المركزية الطلب وقالت إنه "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع".لكن اليوم وبعد الاستماع لرئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز ، عدلت المحكمة عن قرارها وقبلت طلب التأجيل ، على ما أفادت وكالة "فرانس برس ".