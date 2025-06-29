Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-06-2025 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1384372-638868199678331388.jpg
Doc-P-1384372-638868199678331388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأحد، أنه نجح في تفكيك أكبر شبكة تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية منذ سنوات.
Advertisement


وأضاف الشاباك أنه تم اعتقال أكثر من 60 مشتبها بهم، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في عمليات يومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت الشبكة تخطط لشن هجمات على إسرائيل والضفة الغربية، طبقا لما ذكره الشاباك، الذي أضاف أنه تم ضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات ضخمة من الذخائر كما تم اكتشاف مخبأ أسلحة تحت الأرض.

وتردد أن المشتبه بهم خضعوا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية وقاموا بصنع قنابل وجمعوا معلومات بشأن الأهداف الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن "إحباط أكبر شبكة لحماس" في الضفة الغربية
lebanon 24
29/06/2025 23:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيران.. تفكيك شبكة سيبرانية عميلة للموساد
lebanon 24
29/06/2025 23:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر الديك غربي سلفيت في الضفة الغربية
lebanon 24
29/06/2025 23:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: السلطات الأوروبية والأميركية تعلن تفكيك "شبكة للبرمجيات الخبيثة" وتوجه اتهامات جنائية للمتورطين في إنشائها
lebanon 24
29/06/2025 23:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:01 | 2025-06-29
16:00 | 2025-06-29
15:42 | 2025-06-29
15:37 | 2025-06-29
15:26 | 2025-06-29
14:46 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24