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عربي-دولي

بعد شهرين من افتتاحه..حريق يلتهم فندقا ضخما في بغداد

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:01
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اندلعت النيران، الأحد، في فندق ضخم افتتح قبل شهرين في جانب الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد.
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وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من فندق "قلب العالم" وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.
وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.

وبدأت الجهات الأمنية تحقيقًا عاجلاً لمعرفة أسباب الحريق، حيث تشير تقارير أولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن خلل كهربائي أو مواد بناء غير مقاومة للحريق، لكن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
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