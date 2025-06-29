بعد شهرين من افتتاحه..حريق يلتهم فندقا ضخما في بغداد



Advertisement

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق من فندق "قلب العالم" وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران. اندلعت النيران، الأحد، في فندق ضخم افتتح قبل شهرين في جانب الكرخ بالعاصمة .وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق من فندق "قلب العالم" وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.

وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.



وبدأت الجهات الأمنية تحقيقًا عاجلاً لمعرفة أسباب الحريق، حيث تشير تقارير أولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن خلل كهربائي أو مواد بناء غير مقاومة للحريق، لكن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.