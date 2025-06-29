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عربي-دولي

الداخلية السورية: جهات خارجية تغذي بعض فلول نظام الأسد

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:03
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أفاد معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، بأن "جهات خارجية تعمل على تغذية بعض فلول النظام البائد"، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون بأفعالهم إيقاع البلاد في دائرة الفوضى.
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قال طحان في منشور، اليوم الأحد، على "فيسبوك": "تعمل جهات خارجية على تغذية بعض فلول النظام البائد، وهم بأفعالهم هذه يحاولون إيقاع البلاد في دائرة الفوضى".

كما أضاف: "نعمل مع أهل الوعي من أبناء بلدنا على احتواء أي موقف بالعقل والحكمة، ونتجنب الفتنة ما استطعنا".

وقبل أيام، أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، خلال زيارة أجراها إلى موقع التفجير "الإرهابي" الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، أن "الفلول لهم أياد تخريبية في المنطقة"، مشدداً على أن هذه الجريمة لا تستهدف طائفة بعينها، بل تطول جميع السوريين من دون استثناء.
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