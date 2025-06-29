الداخلية السورية: جهات خارجية تغذي بعض فلول نظام الأسد

أفاد معاون للشؤون الأمنية، اللواء ، بأن "جهات خارجية تعمل على تغذية بعض فلول النظام البائد"، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون بأفعالهم إيقاع البلاد في دائرة الفوضى.

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قال طحان في منشور، اليوم الأحد، على " ": "تعمل جهات خارجية على تغذية بعض فلول النظام البائد، وهم بأفعالهم هذه يحاولون إيقاع البلاد في دائرة الفوضى".



كما أضاف: "نعمل مع أهل الوعي من أبناء بلدنا على احتواء أي موقف بالعقل والحكمة، ونتجنب الفتنة ما استطعنا".



وقبل أيام، أكد محافظ ، ، خلال زيارة أجراها إلى موقع التفجير "الإرهابي" الذي استهدف في حي الدويلعة، أن "الفلول لهم أياد تخريبية في المنطقة"، مشدداً على أن هذه الجريمة لا تستهدف طائفة بعينها، بل تطول جميع السوريين من دون استثناء.