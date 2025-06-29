معلومات لافتة.... هكذا يحفظ اليورانيوم المُخصّب!

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باتت قضية مصير اليورانيوم المُخصب من الملفات الأكثر حساسية في الآونة الأخيرة، إثر الاشتباكات بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.من هنا برزت التساؤلات حول كيفية يُحفظ اليورانيوم المُخصب.بحسب التقارير، بعد عملية التخصيب يتحول اليورانيوم إلى مادة صلبة تشبه التراب البني يتم تخزين هذه المادة داخل كبسولات معدنية محكمة الإغلاق.هذه العبوات المعدنية مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والتسرب الإشعاعي، وتُحفظ في ظروف درجة حرارة منخفضة ورطوبة قليلة للحفاظ على استقرارها.كما ان الكبسولات صغيرة نسبيًا وسهلة النقل، ومن الممكن إخفاؤها أو نقلها بسرية بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.وكانت قد تداولت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، معلومات بشأن احتمال قيام بنقل أو إخفاء كميات من اليورانيوم المخصب قبيل الضربة الأميركية الأخيرة.وقال مندوب إيران لدى ، ، السبت، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج .وحسب موقع " "، فقد أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة و60 بالمئة لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف .