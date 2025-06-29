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قائد قوات الدفاع الجوي المصرية: مهتمون بكل أحداث المنطقة

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:53
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أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية الفريق ياسر الطودي اهتمام قوات الدفاع الجوي بكل ما يجري من أحداث ومتغيرات في المنطقة.
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جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد قوات الدفاع الجوي الذي يوافق 30 حزيران من كل عام.

وقال الطودي إن مقاتلي قوات الدفاع الجوي "مسلحين بأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر، والتعامل الفوري، والتحييد الكامل لأي خطر يهدد المجال الجوي المصري".

وأكد اهتمام قوات الدفاع الجوي بكل ما يجري من أحداث ومتغيرات في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها كافة الاتجاهات الآن وما تثيره من قلق بشأن المستقبل".
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