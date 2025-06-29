طهران: التخصيب لن يتوقف

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وقال إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن مستعدون للتفاوض مع أميركا، لكن الظروف غير مناسبة". اعتبر مندوب لدى ، ، الأحد، أن الظروف غير ملائمة للتفاوض مع .وقال إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن مستعدون للتفاوض مع أميركا، لكن الظروف غير مناسبة".

كما أضاف: "إذا أراد الأميركيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً"، مشدداً على أن "تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال".



إلى ذلك أردف أنه لا توجد أية تهديدات من جانب إيران تجاه مدير .



وأشار إلى أن مفتشي الذرية "لا يستطيعون حالياً دخول منشآتنا".