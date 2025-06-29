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عربي-دولي
طهران: التخصيب لن يتوقف
Lebanon 24
29-06-2025
|
12:55
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اعتبر مندوب
إيران
لدى
الأمم المتحدة
،
أمير سعيد إيرواني
، الأحد، أن الظروف غير ملائمة للتفاوض مع
الولايات المتحدة
.
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وقال إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن مستعدون للتفاوض مع أميركا، لكن الظروف غير مناسبة".
كما أضاف: "إذا أراد الأميركيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً"، مشدداً على أن "تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال".
إلى ذلك أردف أنه لا توجد أية تهديدات من جانب إيران تجاه مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي
.
وأشار إلى أن مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية "لا يستطيعون حالياً دخول منشآتنا".
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