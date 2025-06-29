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عربي-دولي

عاصفة مدارية تتشكل في الأطلسي وتهدد بسقوط أمطار على شرق المكسيك

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:05
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قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن منخفضا جويا فوق المحيط الأطلسي اشتدت قوته ليتحول إلى عاصفة مدارية أُطلق عليها باري، والتي من المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق المكسيك خلال الأيام القادمة.
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وأضاف المركز أن العاصفة المدارية، المصحوبة برياح تبلغ سرعتها 64 كيلومترا في الساعة، تقع على بُعد حوالي 90 ميلا (145 كيلومترا) شرقي-جنوب شرقي توكسبان، وهي مدينة وبلدية تقع في ولاية فيراكروز بالمكسيك.

وأشار المركز إلى أنه من المحتمل اشتداد العاصفة قليلا قبل أن تصل إلى ساحل شرق المكسيك، مضيفا أن باري ربما تضعف بسرعة بعد ذلك مع تحركها فوق اليابسة.
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