عاصفة مدارية تتشكل في الأطلسي وتهدد بسقوط أمطار على شرق المكسيك

Advertisement

قال في ، اليوم الأحد، إن منخفضا فوق المحيط اشتدت قوته ليتحول إلى عاصفة مدارية أُطلق عليها ، والتي من المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق خلال الأيام .وأضاف المركز أن المدارية، المصحوبة برياح تبلغ سرعتها 64 كيلومترا في الساعة، تقع على بُعد حوالي 90 ميلا (145 كيلومترا) شرقي-جنوب شرقي توكسبان، وهي مدينة وبلدية تقع في بالمكسيك.وأشار المركز إلى أنه من المحتمل اشتداد العاصفة قليلا قبل أن تصل إلى ساحل شرق المكسيك، مضيفا أن باري ربما تضعف بسرعة بعد ذلك مع تحركها فوق اليابسة.