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بنغلادش تأمر موظفي الضرائب بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:08
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أمرت حكومة بنغلادش موظفي الضرائب والجمارك بالعودة إلى العمل فورا، اليوم الأحد، وإنهاء إضراب استمر يومين في جميع أنحاء البلاد أدى إلى توقف المعاملات الضريبية، بما في ذلك المعاملات الجمركية في ميناء تشيتاجونج وهو مركز تجاري رئيسي.
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وذكرت الحكومة في بيان “يجب على المسؤولين والموظفين العودة إلى العمل فورا والامتناع عن الأنشطة التي تضر بالمصالح الوطنية. وإلا ستضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية الشعب والاقتصاد الوطني”، دون إعطاء تفاصيل عما قد تنطوي عليه هذه التدابير.

وقالت حكومة محمد يونس المؤقتة في بيانها إن عمليات الاستيراد والتصدير يجب أن تستمر دون انقطاع لحماية الاقتصاد، مضيفة أن جميع الوظائف في المجلس الوطني للإيرادات خدمات أساسية.

وبدأت الاحتجاجات بعد أن أصدرت الحكومة أمرا في 12 مايو أيار بحل المجلس الوطني للإيرادات وإنشاء قطاعات جديدة للإيرادات. وقالت الحكومة إن التغييرات ضرورية لتحديث وتبسيط عملية تحصيل الإيرادات وتقليل التداخلات وتحسين الكفاءة.

لكن عددا من المسؤولين في الإدارة يخشى فقدان الوظائف والاستقلال المؤسسي ويطالبون بإصلاحات في الهيكل الجديد واستقالة رئيس المجلس الوطني للإيرادات. ونظموا إضرابا عاما في جميع أنحاء البلاد أمس السبت للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
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