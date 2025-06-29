استئناف التشغيل الجزئي لنشاط التكرير في حيفا

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أعلنت شركة مصافي ، اليوم الأحد، استئناف أنشطتها جزئيا بعد توقف منشأتها في حيفا بسبب إصابة صاروخ إيراني لها قبل أسبوعين.وأضافت الشركة، التي تسمى أيضا مجموعة بازان، في إفصاح لبورصة أنها بدأت استئناف عملياتها تدريجيا ومن المرجح أن تعمل بكامل طاقتها بحلول تشرين الأول.وأشارت إلى أن لديها تأمينا ضد مخاطر الأعمال الإرهابية والحرب بقيمة 250 مليون دولار.وأعلنت الشركة في 15 حزيران أن خطوط الأنابيب والنقل التابعة لها في حيفا تضررت جراء ضربات صاروخية إيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة موظفين، وأنها تدرس تأثير الأضرار على العمليات وعلى نتائجها المالية.وقال إن نظام الطاقة “عمل بكفاءة عالية طوال الحرب. الحل السريع لمشكلة بازان دليل آخر على قوة ومتانة قطاع الطاقة الإسرائيلي”.