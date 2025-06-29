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استئناف التشغيل الجزئي لنشاط التكرير في حيفا

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:12
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أعلنت شركة مصافي النفط الإسرائيلية، اليوم الأحد، استئناف أنشطتها جزئيا بعد توقف منشأتها في حيفا بسبب إصابة صاروخ إيراني لها قبل أسبوعين.
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وأضافت الشركة، التي تسمى أيضا مجموعة بازان، في إفصاح لبورصة تل أبيب أنها بدأت استئناف عملياتها تدريجيا ومن المرجح أن تعمل بكامل طاقتها بحلول تشرين الأول.

وأشارت إلى أن لديها تأمينا ضد مخاطر الأعمال الإرهابية والحرب بقيمة 250 مليون دولار.

وأعلنت الشركة في 15 حزيران أن خطوط الأنابيب والنقل التابعة لها في حيفا تضررت جراء ضربات صاروخية إيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة موظفين، وأنها تدرس تأثير الأضرار على العمليات وعلى نتائجها المالية.

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن نظام الطاقة الإسرائيلي “عمل بكفاءة عالية طوال الحرب. الحل السريع لمشكلة بازان دليل آخر على قوة ومتانة قطاع الطاقة الإسرائيلي”.
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