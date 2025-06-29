سيعلن عنهم خلال اسبوعين.. ترامب: مجموعة من شديدي الثراء يرغبون في شراء "تيك توك"

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قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" يرغبون في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفًا أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريبًا.وأضاف أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة للمضي قدمًا، مرجحًا موافقة عليها.ومدد الرئيس الأميركي هذا الشهر الموعد النهائي لشركة بايت دانس لبيع أصول تيك توك الأميركية إلى 17 ايلول المقبل، رغم وجود قانون يلزم ببيعها أو إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك، وفق وكالة " ".