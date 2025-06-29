الرئيس الإيراني: مستعدون لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي

قال ، ، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لتعاون كامل مع ، ومن خلال ذلك فتح فصل جديد في العلاقات مع الجيران في منطقة ، حسب .

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كما أشار الرئيس إلى أن سياسة الجوار وتطوير العلاقات مع دول المنطقة يشكلان استراتيجية أساسية لإيران، وأن حكومة بلاده تبدي اهتماماً خاصاً في دفع هذه السياسة قدماً.