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الرئيس الإيراني: مستعدون لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:28
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قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال ذلك فتح فصل جديد في العلاقات مع الجيران في منطقة الخليج، حسب وكالة مهر للأنباء.
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كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن سياسة الجوار وتطوير العلاقات مع دول المنطقة يشكلان استراتيجية أساسية لإيران، وأن حكومة بلاده تبدي اهتماماً خاصاً في دفع هذه السياسة قدماً.
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