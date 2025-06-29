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أمهلته 12 ساعة.. إسرائيل هددت مستشار خامنئي بالقتل

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:59
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كشف علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن إسرائيل هددته بالقتل خلال الحرب التي استمرت لمدة 12 يوما بين البلدين في حال لم يغادر البلاد.
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وقال لاريجاني في كلمة تلفزيونية مسجلة "في الحرب الأخيرة اتصلوا بي وقالوا لي لديك 12 ساعة لمغادرة البلاد وإلا سنقتلك..".

كما قال "كان هناك تصور لدى إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الحرب أن الشعب سيتخلى عن الحكومة عند أول فرصة، مبيناً أن كل ما كان يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو استسلام الشعب الإيراني.
وتابع "كان من المقرر أن تُنهي أميركا وإسرائيل على النظام خلال خمسة أو ستة أيام"، موضحاً أن إسرائيل كانت قد أعدّت سلسلة من العمليات لتفكيك النظام الإيراني.

كذلك قال إن أميركا استخدمت المفاوضات لشن عمليات عسكرية في إيران.

وحول إعلان أميركا تدمير منشأة فوردو النووية قال لاريجاني "دعهم يفرحون".
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