Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: ترامب يبالغ وأميركا لم تحقق أي إنجاز

Lebanon 24
29-06-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1384421-638868286996596443.jpg
Doc-P-1384421-638868286996596443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول الضربات الأميركية على إيران، بأن الأخير قد بالغ.
Advertisement
وقال خامنئي: "استخدم الرئيس الأميركي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".

كما تابع عبر حسابه في X: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".

جاء هذا بعدما قال ترامب، الأحد، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.
 
مواضيع ذات صلة
خامنئي: أميركا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا عليها
lebanon 24
30/06/2025 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي يقول على منصة "إكس" إن ترامب "بالغ في تهويله كالمعتاد في شرح ما حدث لأنهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء وإن هذا يدل على رغبة بإخفاء الحقيقة"
lebanon 24
30/06/2025 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: لم نعتدِ على أحد ولن نقبل أي اعتداء من أحد تحت أي ظرف
lebanon 24
30/06/2025 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعرف إسرائيل وأميركا فعلاً مكان خامنئي؟
lebanon 24
30/06/2025 02:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2025-06-29
18:22 | 2025-06-29
16:56 | 2025-06-29
16:54 | 2025-06-29
16:13 | 2025-06-29
16:01 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24