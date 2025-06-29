خامنئي: ترامب يبالغ وأميركا لم تحقق أي إنجاز

ردّ المرشد الأعلى، ، على كلام الرئيس الأميركي ، حول الضربات الأميركية على ، بأن الأخير قد بالغ.

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وقال : "استخدم الرئيس الأميركي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".



كما تابع عبر حسابه في X: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".



جاء هذا بعدما قال ، الأحد، قد نرفع عن إيران إذا أبدت حسن النية.