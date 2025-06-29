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عربي-دولي
ماكرون لبزكشيان: يجب حل الأنشطة النووية بالتفاوض
Lebanon 24
29-06-2025
|
15:26
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قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره
الإيراني
مسعود بزشكيان اليوم الأحد، أكد خلاله للأخير على ضرورة حل الأنشطة الباليستية والنووية من خلال التفاوض.
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وأضاف في منشور على منصة إكس أن رسائله خلال الاتصال تضمنت التأكيد على العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة
القضايا
المتعلقة بالصواريخ الباليستية والبرنامج
النووي
، فضلا عن استئناف عمل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في
إيران
.
كما طالب ماكرون من رئيس إيران السماح باستئناف عمل وكالة الطاقة الذرية الدولية في أقرب وقت.
وأكد لبزشكيان ضرورة احترام وقف النار للمساعدة في إحلال السلام بالمنطقة.
وكان مندوب إيران لدى
الأمم المتحدة
، أمير سعيد إيرواني، اعتبر في وقت سابق الأحد، أن الظروف غير ملائمة للتفاوض مع
الولايات المتحدة
.
كما أضاف: "إذا أراد الأميركيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً"، مشدداً على أن "تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال".
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