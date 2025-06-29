زيلينسكي: العقوبات على روسيا تحد من قدراتها على مواصلة الحرب

أكد الرئيس الأوكراني أن على تحد من قدراتها على مواصلة الحرب.

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وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه في "إكس" اليوم الأحد، أن "العقوبات العالمية ضد روسيا الآن يجب أن تصبح من أعلى الأولويات".



كما أوضح أن العقوبات "أداة فعّالة للحد من القدرات والإمكانات الاستراتيجية لروسيا، ويجب أن تزداد صرامة وإيلاماً في تقييد قدرتها على مواصلة حربها ضد استقلالنا"، على حد تعبيره.