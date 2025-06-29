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زيلينسكي: العقوبات على روسيا تحد من قدراتها على مواصلة الحرب

Lebanon 24
29-06-2025 | 15:42
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن العقوبات على روسيا تحد من قدراتها على مواصلة الحرب.
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وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه في "إكس" اليوم الأحد، أن "العقوبات العالمية ضد روسيا الآن يجب أن تصبح من أعلى الأولويات".

كما أوضح أن العقوبات "أداة فعّالة للحد من القدرات والإمكانات الاستراتيجية لروسيا، ويجب أن تزداد صرامة وإيلاماً في تقييد قدرتها على مواصلة حربها ضد استقلالنا"، على حد تعبيره.
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