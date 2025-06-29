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عربي-دولي
فرضيات مطروحة في تحطم الطائرة الهندية.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
29-06-2025
|
16:01
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أعلن مسؤول هندي، الأحد، أن التحقيق في سبب حادث الطائرة
الهندية
من طراز
بوينغ
787 التي تحطمت في 12 يونيو أثناء إقلاعها من أحمد آباد في
شمال غرب
الهند
، يطرح جميع الفرضيات حتى فرضية التخريب.
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وقال نائب
وزير الطيران المدني مورليدار موهول ردا على سؤال حول عملية تخريب محتملة طرحتها قناة "NDTV": "يتم درس جميع الفرضيات".
وأسفرت الكارثة الجوية الأكثر دموية في العالم منذ عام 2014، عن مقتل 279 شخصا على الأقل، وفق حصيلة لمصدر أمني نشرت بعد يومين من الحادث.
ونجا راكب واحد كان جالسا قرب مخرج طوارئ في مقدم الطائرة، بأعجوبة. وتحطمت على منطقة سكنية بالمدينة بعيد إقلاعها.
وقُتل ما لا يقل عن 38 شخصا على الأرض، بحسب الحصيلة نفسها لمصدر في الشرطة.
وقالت
وزارة الطيران المدني
الهندية إن الطيار وجه نداء استغاثة فور إقلاعه بدون الكشف في هذه المرحلة عن تفاصيل أخرى عن أسباب الحادث.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت بعد الحادث عدم قدرة طائرة بوينغ دريملاينر على الارتفاع ثم سقوطها وسط كرة نار برتقالية.
في حديثه لقناة NDTV، ذكر موهول أن سيناريو العطل الذي طرأ على محركي الطائرة مطروح.
وأضاف: "لم يحدث ذلك من قبل أبدا".
وتابع أن "تقرير (التحقيق) سيسمح لنا بكشف ما إذا كان عطل طرأ على المحركين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمدادات الكيروسين ولماذا توقف المحركان عن العمل".
وقال أيضا: "من السابق لأوانه التكهن، لكن مهما كان سبب (الحادث) سيعرف"، على أن يصدر تقرير "خلال ثلاثة أشهر".
وأعلن المكتب المكلف بحوادث الطيران المدني
الهندي
(AAIB) الأربعاء أنه يتم في الهند تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة، أحدهما يتضمن البيانات التقنية للرحلة والثاني المحادثات في قمرة القيادة.
وحادث تحطم الطائرة الهندية (الرحلة 171) المتجهة إلى
لندن
، هو الأول لطائرة من طراز B-787 دخلت الخدمة عام 2011.
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