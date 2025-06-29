صفقة جديدة محتملة.. ترامب يدفع نحو إنهاء الحرب على غزة واطلاق الرهائن

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على عملية المفاوضات قولها إن " يعمل على دفع صفقة محتملة تهدف إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى ، وإنهاء الحرب في غزة".



وقال مسؤول أميركي: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق"، ووفقاً للصحيفة. ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي يعمل على دفع صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب بين وحماس.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على عملية المفاوضات قولها إن " يعمل على دفع صفقة محتملة تهدف إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى ، وإنهاء الحرب في غزة".وقال مسؤول أميركي: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق"، ووفقاً للصحيفة.

وكان قد عقد اجتماعا مع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في مقر القيادة الجنوبية للجيش لمناقشة استمرار الحرب في غزة.



وأفادت الصحيفة ان "من أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إرسال وفد إلى المحادثات المتوقع عقدها إما في مصر أو قطر".



كما كشف مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة " " الأميركية أنه تم بالفعل حلّ ما يقارب 75 في المئة من العالقة خلال الأسابيع الأخيرة.



وأضاف المصدر: "تشمل نسبة الـ 25 في المئة المتبقية مسائل رئيسية مثل الوضع الإنساني، ونهاية الحرب نفسها، والضمانات التي تطالب بها إسرائيل لمنع حماس من إعادة التسلح".



وفي وقت سابق الأحد، قال : "سيتعين علينا حل الوضع في غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين".