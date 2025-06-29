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عربي-دولي
صفقة جديدة محتملة.. ترامب يدفع نحو إنهاء الحرب على غزة واطلاق الرهائن
Lebanon 24
29-06-2025
|
16:00
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يعمل على دفع صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب بين
إسرائيل
وحماس.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على عملية المفاوضات قولها إن "
ترامب
يعمل على دفع صفقة محتملة تهدف إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى
حماس
، وإنهاء الحرب في غزة".
وقال مسؤول أميركي: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق"، ووفقاً للصحيفة.
وكان قد عقد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
اجتماعا مع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في مقر القيادة الجنوبية للجيش
الإسرائيلي
لمناقشة استمرار الحرب في غزة.
وأفادت الصحيفة ان "من أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إرسال وفد إلى المحادثات المتوقع عقدها إما في مصر أو قطر".
كما كشف مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة "
واشنطن بوست
" الأميركية أنه تم بالفعل حلّ ما يقارب 75 في المئة من
القضايا
العالقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المصدر: "تشمل نسبة الـ 25 في المئة المتبقية مسائل رئيسية مثل الوضع الإنساني، ونهاية الحرب نفسها، والضمانات التي تطالب بها إسرائيل لمنع حماس من إعادة التسلح".
وفي وقت سابق الأحد، قال
نتنياهو
: "سيتعين علينا حل الوضع في غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين".
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