مقربون من نتنياهو: نهاية حرب غزة ليست على جدول الأعمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع لمناقشة الحرب في غزة ومحاولة التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى انتهى دون اتخاذ قرار.

Advertisement

وأضافت التقارير اليوم الأحد أنه تم تحديد موعد لاجتماع آخر غدا لاستكمال .



وأفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مقربين من رئيس الوزراء إن نهاية حرب غزة ليست على جدول الأعمال.



وأضافت أن اعترض خلال اجتماع الكابينت على إدخال المساعدات لغزة.



وخلال النقاش، تم إبلاغ الوزراء بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات مع حركة ، التي لا تزال تصر على وقف الحرب كشرط أساسي.