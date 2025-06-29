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عربي-دولي
الفرقة 96 الاسرائيلية.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها
Lebanon 24
29-06-2025
|
16:56
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، الأحد، تشكيل فرقة جديدة، تزامنا مع هجماته التي شنها على
إيران
في وقت سابق من شهر حزيران الجاري.
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وقال الجيش، وفقا لصحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
، إن الفرقة 96 اكتمل تشكيلها بعد 48 ساعة فقط من بدء عملية "
الأسد
الصاعد" ضد إيران، بهدف "تعزيز ومضاعفة الدفاعات على طول الحدود الشرقية" مع
الأردن
.
وكان من المقرر أن تشكل الفرقة في
أغسطس
المقبل، لكن ذلك تم في وقت أبكر مع اشتعال الصراع مع إيران، علما أن تكوينها كان مخططا منذ أشهر.
والخميس أجرت الفرقة الجديدة أول مناورة واسعة النطاق، لمحاكاة "سيناريوهات طوارئ واستجابة سريعة للأحداث المتصاعدة لتعزيز الجاهزية القتالية"، وشارك في المناورة العديد من أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وقال
قائد القيادة المركزية
في الجيش الإسرائيلي آفي بلوث، بعد انتهاء التدريب: "أتاحت عملية الأسد الصاعد فرصة مثالية لتسريع تشكيل الفرقة".
وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، يعد "عزل
الضفة الغربية
" هدفا رئيسيا للقيادة المركزية للجيش، من أجل "منع تهريب الأسلحة والمسلحين من إيران إلى
إسرائيل
عبر الحدود الشرقية"، وفق "
يديعوت
أحرونوت".
وقال مصدر عسكري للصحيفة: "إيران تنشئ وكيلا كاملا هنا"، في إشارة إلى الضفة الغربية.
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