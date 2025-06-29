الفرقة 96 الاسرائيلية.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها

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وقال الجيش، وفقا لصحيفة " " ، إن الفرقة 96 اكتمل تشكيلها بعد 48 ساعة فقط من بدء عملية " الصاعد" ضد إيران، بهدف "تعزيز ومضاعفة الدفاعات على طول الحدود الشرقية" مع . أعلن الجيش ، الأحد، تشكيل فرقة جديدة، تزامنا مع هجماته التي شنها على في وقت سابق من شهر حزيران الجاري.وقال الجيش، وفقا لصحيفة " " ، إن الفرقة 96 اكتمل تشكيلها بعد 48 ساعة فقط من بدء عملية " الصاعد" ضد إيران، بهدف "تعزيز ومضاعفة الدفاعات على طول الحدود الشرقية" مع .

وكان من المقرر أن تشكل الفرقة في المقبل، لكن ذلك تم في وقت أبكر مع اشتعال الصراع مع إيران، علما أن تكوينها كان مخططا منذ أشهر.





والخميس أجرت الفرقة الجديدة أول مناورة واسعة النطاق، لمحاكاة "سيناريوهات طوارئ واستجابة سريعة للأحداث المتصاعدة لتعزيز الجاهزية القتالية"، وشارك في المناورة العديد من أجهزة الأمن الإسرائيلية.



وقال في الجيش الإسرائيلي آفي بلوث، بعد انتهاء التدريب: "أتاحت عملية الأسد الصاعد فرصة مثالية لتسريع تشكيل الفرقة".



وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، يعد "عزل " هدفا رئيسيا للقيادة المركزية للجيش، من أجل "منع تهريب الأسلحة والمسلحين من إيران إلى عبر الحدود الشرقية"، وفق " أحرونوت".



وقال مصدر عسكري للصحيفة: "إيران تنشئ وكيلا كاملا هنا"، في إشارة إلى الضفة الغربية.